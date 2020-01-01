ريكسوس مصر تطلق باقة عطلات لمواطني بريطانيا

شرم الشيخ، مصر، في 27 فبراير2020:

أطلقت مجموعة فنادق ريكسوس مصر باقة عطلاتٍ حصرية لمواطني بريطانيا والمقيمين فيها، في كل من منتجع ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيغيت. وذلك عقب إفتتاح "مصر للطيران" خط جوي جديد يربط بين لندن وشرم الشيخ مباشرة.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة الجوية الأولى من مطار "غاتويك" في لندن في 4 أبريل 2020، وسيكون هنالك رحلة واحدة أسبوعيًا، تنطلق كل يوم سبت.

وضمن هذه الباقة الحصرية، سيتمكن ضيوف "ريكسوس بريميوم سيغيت" و"ريكسوس شرم الشيخ" من الاستمتاع بخدمة توصيل مجانية خاصة نحو المطار، مع إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر، بالإضافة إلى خدمة ترتيب الغرف الحصرية خلال فترة إقامتهم. كما سيتم تجهيز الغرف بتجهيزات وديكورات ترحيبية مميزة في ظل خدمات الضيافة العالمية الراقية من فئة الخمس نجوم.

وأشار السيد إركان يلديريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر إلى أن الخط الجوي المباشر الذي أطلقته شركة " مصر للطيران" سيساهم في تعزيز معدلات الإشغال المرتفعة لدى فنادق ريكسوس مصر.

وأضاف بالقول: " إن ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ هما الوجهة الامثل للعائلات التي تبحث عن إقامة شاملة ومثالية. لا سيما كونهما مطلان على شاطئ البحر بين أحضان أشجار النخيل التي تعيش على واحدة من أجمل مواقع الغوص في العالم، حيث ترسم الشعاب المرجانية صورة بهية للحياة المائية بألوانها الرائعة. وتضم المنتجعات أيضاً شواطىء خاصة والعديد من برك سباحة والمطاعم، بالإضافة إلى حديقة "أكوا بارك" المائية، ومجموعة كبيرة من العروض الحية ليجسد هذا كله مفهوم الإقامة الأمثل".

وأوضح السيد يلديريم قائلاً: "سيساهم الخط الجوي الجديد في تعزيز السياحة بين البلدين، حيث أنه سيربط لندن التي تعد مركزاً عالمياً للمسافرين من جميع أنحاء العالم وشبه جزيرة سيناء. لقد وقع اختيار مصر للطيران على مدينة شرم الشيخ تبعًا لموقعها الاستراتيجي على مقربة من أبرز المدن المصرية، وكونها توفر التجارب السياحية الأفضل على ساحل البحر الأحمر".

وذكر يلديريم أن فريق عمل ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ قد رحبوا بأخبار مصر للطيران السارة، حيث سيكون لها تأثير كبير على السياحة في شرم الشيخ،لا سيما من خلال إتاحة الفرصة لرجال الأعمال من مختلف انحاء العالم لزيارة شبه جزيرة سيناء. واختتم حديثه مشيرًا إلى أنها ستكون خطوةً إيجابية لسوق السياحة والأعمال في كلا البلدين.