انطلاق ماراثون فلسطين الدولي في 27 آذار المقبل

رام الله /سما/

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن ماراثون فلسطين الدولي سينطلق في مدينة بيت لحم، في 27 آذار/ مارس المقبل.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن 11 آذار هو آخر موعد للتسجيل، لافتا إلى أن عشرة آلاف مشارك، ينخرطون في الماراثون من دول العالم ومن كافة المدن الفلسطينية.

وقالت مدير عام ماراثون فلسطين الدولي في "المجلس" اعتدال عبد الغني، إن الماراثون يحمل شعار "حرية الحركة والتنقل"، تأكيدا على حق شعبنا في الحرية والحركة، مؤكدة أن الماراثون يساهم أيضا في انتعاش مدينة بيت لحم.

وأوضحت أنه سيتم اعتماد مسار الماراثون من ساحة المهد مرورا بشارع المهد، ومسجد عمر بن الخطاب، ثم جدار الضم والتوسع العنصري، ومنطقة المفتاح في مخيم عايدة، مرورا بالشارع الرئيسي القدس- الخليل، ومنطقة البالوع في بلدة الخضر ومنها إلى النشاش على مدخل البلدة الجنوبي، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية في ساحة المهد.

واعتبرت عبد الغني أن الماراثون فرصة لتعزيز روايتنا الفلسطينية، وتقديمها للعالم بمفهوم إنساني وحضاري وأخلاقي وتاريخي، كذلك للتعرف واستكشاف جغرافية وطبيعة فلسطين.

وأضافت أن تكاتف شعبنا في الماراثون يظهر من خلال مؤازرة 450 متطوعا من الإغاثة الطبية، ومسعفين من الهلال الأحمر، كذلك مساندة جهاز الشرطة في تأمين الطريق، ونشر التوجيهات والتعريف بالتحويلات المرورية لتسهيل حركة المواطنين، وجهاز الأمن الوطني الذي يعمل على تأمين محطات السباق، كذلك توزيع الشركات الراعية لمنتجاتها من تمر ومياه وعصائر.

ودعت عبد الغني كافة الفئات العمرية للتواجد والمشاركة في الماراثون، بغية إيصال رسالة شعبنا للعالم ولترسيخ الرواية الفلسطينية بكافة أبعادها، لافتة إلى أنه يتم إعفاء ذوي الإعاقة والأيتام من رسوم التسجيل.