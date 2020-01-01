شاهد..لحظة الحكم بالإعدام على جزار ذبح أسرة كاملة بمصر

القاهرة /وكالات/

قضت محكمة جنايات دمنهور في مصر، بالإعدام على الجزار صاحب واقعة ذبح أسرة كاملة في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث قضى عليهم جميعا في منزلهم.

وجاء الحكم بعد إحالة أوراق الجزار المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة وحرق منزلهم بالبحيرة إلى مفتى الديار المصرية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه.

وطالب محامي المتهم قبل الحكم عليه بإيداعه في مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، خاصة وأنه كان يعاني من مرض الفصام وكان نزيلا في مستشفى الأمراض النفسية سابقا، مضيفا أنه لا يعقل قيام المتهم بذبح أسرة كاملة من أجل سرقة مواشي، خاصة وأنه من أسرة ميسورة الحال ولا ينقصه مال، وأسرته عرضت مبلغ 20 مليون جنيه على ورثة الضحايا ليتنازلوا عن حقهم المدني في القضية.

وكشف المتهم عن ذهابه إلى منزل المجني عليهم فجر يوم الحادث بزعم الاختباء داخل منزلهم خوفا من ملاحقته أمنيا لتنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أنه أثناء جلوسه مع المجني عليه الأول رب الأسرة، راودته فكرة التخلص منه وسرقة الماشية فأخرج سكينا وعاجله بطعنة في البطن وحاول المجني عليه المقاومة لكنه لم يفلح وسط نزيف أحشائه.

وأشار المتهم في اعترافه إلى أن والدة المجنى عليه شعرت باستغاثة نجلها فحاولت إنقاذه إلا أن سكينه كانت سباقة لتودي بحياتها، ثم قام بقتل الزوجة والأطفال وحرق منزلهم.

المصدر: اليوم السابع