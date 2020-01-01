لاول مرة ..طبيب سعودي ينضم إلى نادي المليارديرات

الرياض /وكالات/

انضم الطبيب السعودي سليمان عبد العزيز الحبيب، إلى قائمة أغنى الأطباء في العالم، وذلك بعد أن عرض حصة من شركته للاكتتاب العام الأولي.

وأعلن الطبيب السعودي، أنه يعتزم عرض 17.4 مليون سهم من حصته في مجموعة الخدمات الطبية التي يملكها للاكتتاب العام، وبسعر مبدئي 50 ريالا سعوديا للسهم، في حين تبلغ حصته في المجموعة 49%.

وبناء على سعر السهم فإن ثروة الطبيب السعودي ستكون عند مستوى 8.5 مليار ريال سعودي (حوالي 2.3 مليار دولار) لينضم بذلك إلى نادي المليارديرات.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الشهيرة، أكبر مجموعة رعاية طبية في المملكة العربية السعودية، حيث تدير مجموعة كبيرة من المستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية بالإضافة إلى العيادات الخارجية، في شتى أنحاء المملكة وكذلك في دبي والبحرين.

والجدير بالذكر، أن قلة قليلة من الأطباء يعدون من الأغنياء في العالم، حيث يعتبر المؤسس المشارك والجراح السابق في سلاح الجو الأمريكي توماس فريست، أغنى طبيب بالعالم وتبلغ ثروته 13.1 مليار دولار، بالإضافة إلى رجل الأعمال والطبيب في مجال التكنولوجيا الحيوية باتريك سون شونغ، الذي تبلغ ثروته 9.2 مليار دولار.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "بلومبرغ"