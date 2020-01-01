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الأوقاف تصدر قرارًا بتوحيد الأذان الأول في صلاتي الفجر والجمعة

الخميس 27 فبراير 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تصدر قرارًا بتوحيد الأذان الأول في صلاتي الفجر والجمعة


غزة / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية قرارًا يقضي بتوحيد الأذان الأول في صلاتي الفجر والجمعة , ينص على أن يكون أذان الفجر الأول قبل (30) دقيقة من الأذان الرسمي الذي يعلن دخول الوقت, في حين أن الآذان الأول لصلاة الجمعة يكون قبل (60) دقيقة من الآذان الرسمي الذي يعلن دخول الوقت.

وطالبت الأوقاف جميع المؤذنين بالالتزام التام بالمواعيد المذكورة, منوهةً أنه في حال تعذر الأذان الأول في الموعد المحدد, يُمنع رفع الأذان في غير الوقت المحدد حتى لا يتم ارباك الناس, مشددة على ضرورة متابعة أقسام المساجد بالمديريات ومفتشي المساجد لتنفيذ هذا القرار.

كما ودعت وزارة الأوقاف المطابع والمكتبات باعتماد مواقيت الصلاة الصادرة عن الوزارة فقط, منعًا لحدوث أي خلل فيها.

وبينت الوزارة أن هذا القرار جاء في إطار تقديم صورة الحضارية لمساجدنا وحتى لا يلتبس على الناس دينهم ليقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل.

#وزارة الأوقاف #الفجر #الجمعة #الصلاة

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