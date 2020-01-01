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نادي الاسير : 15 صحفياً في سجون الاحتلال

الخميس 27 فبراير 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الاسير : 15 صحفياً في سجون الاحتلال


رام الله /سما/

ال نادي الأسير اليوم الخميس، إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى (15) صحفياً، أقدمهم الأسير محمود عيسى بلدة عناتا، والمعتقل منذ عام 1993، وهو محكوم بالسّجن لمدة ثلاث مؤبدات و(46) عاماً.

وأضاف نادي الأسير في تقرير صدر عنه، أن سلطات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، ومنها عمليات الاعتقال والاحتجاز المتكررة والاعتداء عليهم بالضرب أو إطلاق النار، كان آخر الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال يوم أمس الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس، حيث جرى اعتقاله خلال توجهه من رام الله إلى نابلس، وهو برفقة زوجته وطفليه.

ولفت نادي الأسير إلى أن من ضمن الصحفيين الأسرى، الأسيرتين ميس أبو غوش، والتي تعرضت لتعذيب نفسي وجسدي استمر لمدة تزيد عن الشهر في مركز تحقيق "المسكوبية"، وبشرى الطويل المعتقلة إدارياً.

يذكر أن جلسة محكمة ستُعقد اليوم للصحفي يزن أبو صلاح من جنين، فيما ستُعقد جلسات محاكم لأربعة آخرين في شهر آذار المقبل وهم: سامح الطيطي، وميس أبو غوش، ومصطفى السخل، وقسام البرغوثي الذي تعرض للتعذيب الشديد في معتقل "المسكوبية".

وأشار نادي الأسير إلى أسماء الأسرى الصحفيين المعتقلين الـ(15) وهم: محمود عيسى، وباسم خندقجي، وأحمد الصيفي، ومنذر مفلح، وأحمد العرابيد، وعزت الشنار، وعامر أبو هليل، وصالح العمور، وسامح الطيطي، وقسام البرغوثي، ومصطفى السخل، ويزن أبو صلاح، ومجاهد بني مفلح بالإضافة إلى ميس أبو غوش، وبشرى الطويل.

#نادي الاسير #سجون الاحتلال #صحفيون

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