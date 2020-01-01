  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يرفض تصدير 100 مليون كمامة لإسرائيل

الخميس 27 فبراير 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرفض تصدير 100 مليون كمامة لإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وكالة "عمون" نقلا من مصادرها، أن الأردن رفض تصدير 100 مليون كمامة إلى إسرائيل للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما رفض طلبات من دول أخرى منها عربية بهذا الخصوص.

وقال مصدر حكومي لـ"عمون" إن السلطات الإسرائيلية خاطبت المعنيين بالأردن لتزويدها بـ كميات كبيرة من الكمامات وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن مؤسسة الغذاء والدواء وفور ورود مخاطبات إسرائيل، رفضت تزويد الدولة العبرية بالكمامات، وأصدرت قرارها الأخير والمتضمن وقف تصدير المواد الطبية وذلك حفاظا على مخزون الأردن الاحتياطي من الكمامات.

المصدر ذاته أكد أن آخر تصدير من الأردن للكمامات كان للصين حيث تم إرسال شحنة كمامات قبل قرار منع التصدير بيومين.

ولفت المصدر إلى أن بعض المؤسسات الخاصة زودت الصين بالكمامات من مخزونها، وذلك نظرا للعلاقات الأردنية الصينية المتينة.

المصدر"عمون"

#الاردن

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

العوض: حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات وليس مجالس خدمات

الأخبار الرئيسية

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

الاونروا : نواجه عجزا ماليا غير مسبوق في تاريخنا وقد نضطر لتقليص الخدمات في مايو القادم

p

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

كورونا اسرائيل فلسطين

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين