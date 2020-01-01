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وزارة الصحة توصي بعدم السفر للخارج إلا للحالات الضرورية

الخميس 27 فبراير 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة توصي بعدم السفر للخارج إلا للحالات الضرورية


رام الله / سما /

 أوصت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المواطنين بعدم السفر إلى الخارج إلا للحالات الضرورية، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنها توصي بتجنب السفر لحضور مؤتمرات واجتماعات دولية إضافة إلى الامتناع عن عقد مؤتمرات دولية في فلسطين، في الوقت الحالي.

وعممت الوزارة، آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا، حيث أكدت خلو فلسطين من هذا الفيروس حتى تاريخ اليوم.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بكورونا في فلسطين، فيما تم إجراء 100 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 كانون ثان عام 2020 وكانت جميعها سلبية، أي أنهم غير مصابين بالفيروس.

وتابعت أن الطواقم الطبية أجرت الفحص التأكيدي الثاني للمواطنين المحجور عليهم والذين قدموا من الصين وعددهم 5 أشخاص، وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية أي أنهم غير مصابين بالفيروس، حيث غادروا الحجر وعادوا إلى منازلهم.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا عالمياً بلغت 81109 حالة منها 2918 سجلت خارج الصين (في 37 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 2781 وفاة في الصين و43 خارج الصين وذلك استناداً الى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حتى نهاية يوم أمس.

وشددت الوزارة على أن الممنوعين من دخول فلسطين هم السياح والزوار القادمون من الدول والمناطق التالية: الصين، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، مكاو، سنغافورة، العراق، إيران، سوريا، لبنان، إيطاليا.

وتابعت أن الحجر الصحي سيطبق على المواطنين الفلسطينيين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، اليابان، مكاو، سنغافورة، تايوان، تايلاند، هونغ كونغ، إيران، سوريا، لبنان، الفلبين، العراق، إيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14 يوم) بدءاً من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول والمناطق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أي تعديلات على هذه التعليمات سيتم تعميمها تباعاً.

#الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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