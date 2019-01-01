الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير أحمد زهران بكفالة مالية 10000 شيقل

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية، قررت، اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 113 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة قررت الافراج عن الأسير زهران بعد دفع كفالة مالية بقيمة (10000 شيقل)، لكن شرطة الاحتلال طلبت تجميد قرار الافراج حتى يوم الأحد المقبل، بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أو لا، وكانت في وقت سابق قد طلبت تمديد اعتقال زهران لـ12 يوما بحجة استكمال التحقيق.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019، ويعتبر الإضراب الذي خاضه مؤخرا هو الثاني، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوما، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.