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زيدان يكشف سبب السقوط الكارثي أمام مانشستر سيتي

الخميس 27 فبراير 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يكشف سبب السقوط الكارثي أمام مانشستر سيتي


وكالات / سما /

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن أسفه لقلة التركيز القصيرة التي كلفتهم الخسارة أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعبنا مباراة جيدة لمدة 75 دقيقة، نحن منزعجون من هذه الخسارة، لكن التأهل يحسم بعد 180 دقيقة".

وأضاف: "في مثل هذه النتيجة ليس هناك الكثير من الأشياء الإيجابية، لكننا لعبنا مباراة جيدة، باستثناء الدقائق العشر أو الخمس عشرة الأخيرة، لمدة 70 دقيقة كنا على ما يرام، والآن يتعين علينا الذهاب إلى هناك والفوز إذا كنا نريد أن نمضي قدمًا في البطولة".

وعن الأخطاء الدفاعية، قال زيزو: "ارتكبنا بعض الأخطاء بنهاية اللقاء، إنها جزء من كرة القدم، وهذا كل شيء".

وعن سبب الخسارة، أوضح زيدان: "لقد قدمنا ​​كل شيء في هذا الملعب، لكننا افتقرنا إلى التركيز لمدة 10 دقائق، مع مباراة صعبة للغاية، ودفعنا ثمنها في النهاية".

وبسؤاله، هل كان قرار جلوس توني كروس على مقاعد البدلاء بسبب مشاكل بدنية؟، أجاب زيدان قائلًا: "لا، لقد كان قرارًا فنيًا".

#زين الدين زيدان #مانشستر سيتي #ريال مدريد

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