شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم سرطاني

وكالات / سما /

فاجئت الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها بإعلانها خبر إصابتها بورم ليفي في الرحم وذلك بعد انتشار شائعات كثيرة حول حملها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية أنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم لأن حجمه كان كبير، وأوضحت أن هذه الجراحة هي التي تسببت في زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن تناولها لعدة أدوية تعمل على حبس الماء داخل الجسم.

وأضافت شيرين أن هذه هي أسباب تواجدها في إحدى الحفلات السابقة وهي جالسة على الكرسي وبوزن زائد، وأيضًا في حفلها الأخير عندما طلبت من زوجها حسام حبيب أن يساعدها في النزول من المسرح.

وتابعت أنها ليست حزينة بسبب زيادة وزنها وأنها قررت أن تغني في الحفلات ولاتهتم بما يقال عليها.

وكانت شيرين قد طالبت محبيها بالدعاء لها لكي ترزق بمولود من زوجها حسام ونفت كل الشائعات الأخيرة حول حملها، وأكدت على أن إذا حدث ذلك ستعلنه على الفور لأنها تتمنى ذلك.