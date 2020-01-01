  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم سرطاني

الخميس 27 فبراير 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم سرطاني


وكالات / سما /

فاجئت الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها بإعلانها خبر إصابتها بورم ليفي في الرحم وذلك بعد انتشار شائعات كثيرة حول حملها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية أنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم لأن حجمه كان كبير، وأوضحت أن هذه الجراحة هي التي تسببت في زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن تناولها لعدة أدوية تعمل على حبس الماء داخل الجسم.

وأضافت شيرين أن هذه هي أسباب تواجدها في إحدى الحفلات السابقة وهي جالسة على الكرسي وبوزن زائد، وأيضًا في حفلها الأخير عندما طلبت من زوجها حسام حبيب أن يساعدها في النزول من المسرح.

وتابعت أنها ليست حزينة بسبب زيادة وزنها وأنها قررت أن تغني في الحفلات ولاتهتم بما يقال عليها.

وكانت شيرين قد طالبت محبيها بالدعاء لها لكي ترزق بمولود من زوجها حسام ونفت كل الشائعات الأخيرة حول حملها، وأكدت على أن إذا حدث ذلك ستعلنه على الفور لأنها تتمنى ذلك.

#شيرين عبد الوهاب #ورم

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

تقدير إسرائيلي : حماس تدير "حرب عصابات" و الحسم العسكري معها "عبثي"

الأخبار الرئيسية

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

الاونروا : نواجه عجزا ماليا غير مسبوق في تاريخنا وقد نضطر لتقليص الخدمات في مايو القادم

p

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

كورونا اسرائيل فلسطين

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين