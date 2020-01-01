فيديو.. كيف فقدت دنيا بطمة أعصابها أمام المراسلين؟

وكالات / سما /

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة واسعة من الجدل بسبب طريقة تعاملها التي وصفت بالسيئة مع المراسلين الصحافيين.

وظهرت بطمة في مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنها سجلت بعد انتهاء المواجهة بينها وبين المصممة الموقوفة حالياً عائشة عياش، حيث رفضت الإجابة على أسئلتهم وقامت بدفع الميكروفونات معربة عن انزعاجها. وتعرضت بسبب ذلك للكثير من الانتقادات حيث اعتبر بعض المتابعين أن تصرفها غير لائق فيما رأى آخرون أنها بدأت تضيق ذرعاً بهذه القضية.

يشار إلى أن السلطات الإماراتية سلمت عياش مؤخراً للسلطات المغربية. وفي هذا السياق انتشر فيديو لها أثناء اعتقالها حيث بدت وهي تسير في اتجاه سيارة أمنية وقد أخفت عينيها بالنظارات ورأسها بقبعة.