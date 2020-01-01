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طفل مصري يكشف لغز جريمة مقتل والدته

الخميس 27 فبراير 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
طفل مصري يكشف لغز جريمة مقتل والدته


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة مصرية أن الصدفة قادت ضباط المباحث في مركز طلخا بالدقهلية للكشف عن تفاصيل جريمة شكلت لغزا لهم.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تلقى رجال الأمن بلاغا من شخص يدعى "محمد"، اكتشف وفاة شقيقته "عبير" داخل منزلها.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة ترتدي ملابسها كاملة، ووجود بقع زرقاء بالوجه والرقبة، ونزيف في الأنف، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ.

وكشف تقرير الطب الشرعي وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة، واختناق حاد، ونزيف بالأنف، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبسؤال شقيقها لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأكد أنه علم بالوفاة من الأهالي.


وخلال التحريات، توصل رجال المباحث لهاتف نجل المتوفية الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، ليجدوا عليه مقطع فيديو للأب وهو يقوم بخنقها مستخدما منديل الرأس.


تم استدعاء المتهم، وإعادة مناقشته، وبعرض مقطع الفيديو اعترف بارتكاب الواقعة، وقتله زوجته؛ لشكه في سلوكها، وكثرة المشادات بينهما، ولكونها لم تعامله باحترام.

#مصر #جريمة #قتل #الشرطة

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