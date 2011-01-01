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انتحار شاب حزنا على وفاة الرئيس المصري الأسبق مبارك !

الخميس 27 فبراير 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار شاب حزنا على وفاة الرئيس المصري الأسبق مبارك !


وكالات / سما /

أقدم شاب مصري في العقد الرابع من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في محافظة الشرقية شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية إن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أنه يدعى أحمد الضبيلي ويبلغ من العمر 40 عاما.

وروى الأهالي في تصريحات للصحيفة، أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وشاهد بعض مشاهدها، وكان متأثرا بشدة، وانتابه الحزن الشديد، فصعد إلى عقار مجاور للمقهى وألقى نفسه، فتوفي في الحال.

وشيعت مصر، أمس الأربعاء، في جنازة عسكرية بالقاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة التي شهدتها ضاحية في شرق القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه على أثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق في غرفة للرعاية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائدا للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام.

#حسني مبارك #انتحار #جنازة

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