  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الأمواج تقذف مئات الدلافين إلى شاطئ المحيط الأطلسي

الخميس 27 فبراير 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمواج تقذف مئات الدلافين إلى شاطئ المحيط الأطلسي


وكالات / سما /

ألقت الأمواج بمئات من الدلافين النافقة على ساحل المحيط الأطلسي في فرنسا في الأسابيع الستة الأولى من العام.

وقالت منظمة بلاجيس المعنية بمراقبة البيئة إنه حتى منتصف شباط/فبراير، تم العثور على نحو 670 حيوانا نافقا على الشواطئ.

وأضافت بلاجيس أن العدد يزيد على نظيره في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي عام 2019، تم العثور على أكثر من 11 دولفين نافق على الساحل في فرنسا.

وقالت بلاجيس إن العدد الإجمالي للدلافين النافقة هو أكبر بكثير على الأرجح، نظرا لأن الكثير منها لا يصل إلى الشاطئ بل يهبط إلى قاع المحيط.

وأفاد الخبير ماتيو أوتيير من جامعة لاروشيل، والذي يعمل أيضا لصالح بلاجيس، إن المناطق الأكثر تضررا هذا العام هي سواحل خليج بسكاي، وخاصة المناطق الشمالية الغربية من فيندي وبريتاني.

وقال بلاجيس إن العديد من الدلافين النافقة مصابة بما يبدو أنها جروح من معدات الصيد، ومن المحتمل أن تكون قد تعرضت للصيد بطريق الخطأ. ويقول نشطاء رعاية الحيوانات إن الشباك المغزولة على نحو محكم هي المسؤولة عن نفوق الدلافين.

 
#الأمواج #المحيط الأطلسي

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

العوض: حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات وليس مجالس خدمات

الأخبار الرئيسية

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

الاونروا : نواجه عجزا ماليا غير مسبوق في تاريخنا وقد نضطر لتقليص الخدمات في مايو القادم

p

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

كورونا اسرائيل فلسطين

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

تقدير إسرائيلي : حماس تدير "حرب عصابات" و الحسم العسكري معها "عبثي"