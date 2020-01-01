الاحتلال يهدم مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين، وحظيرتي اغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مسافر يطا وهدمت منزل المواطن أحمد حمامدة في منطقة المفقرة، ومنزل المواطن محمد حسن أبو عرام في تجمع الركيز، وتبلغ مساحة كل منهما 80 مترا مربعا.

وأوضح الناشط في لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، أن جرافات الاحتلال هدمت بركسا وحظيرة اغنام في صفي بمسافر يطا، يعودان للمواطنين عزات عبد الله زين، وكايد على زين.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت عدة غرف سكنية، وحظائر اغنام في منطقة مسافر يطا خلال الشهر الجاري، بحجة البناء دون ترخيص، كما اخطرت بهدم آبار مياه وغرف سكنية ومرافق لمسجد في منطقة الدقيقة، وتستهدف المنازل القريبة من البؤر الاستيطانية، المقامة شرق يطا.