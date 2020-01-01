لهذا السبب .. بينت يقرر مصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة

القدس المحتلة / سما /

وقع نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارًا بالاستيلاء على مبلغ 4 مليون دولار بحجة أنها محولة من إيران إلى حركة حماس في غزة.

وبين بينيت في تغريدة له عبر تويتر، إن تلك الأموال حولت عبر مكتب صرافة وتقرر الاستيلاء عليها مشيرًا إلى أنها أموالاً منقولة من الحكومة الإيرانية.

وادعى أن تلك الأموال المحولة لحماس تهدف لتطوير البنية التحتية للحركة، ولتصنيع الأسلحة والصواريخ ودفع رواتب عناصر الحركة.

وأكد على أن إسرائيل ستواصل محاربة "الإرهاب" ومواجهة "الاخطبوط الإيراني" الذي يغذي أذرعه في المنطقة. بحسب قوله.