ما هو الهاتف الأكثر مبيعاً عالمياً في 2019؟

وكالات / سما /

أصبح iPhone XR من آبل أشهر هاتف ذكي عالمياً في عام 2019، وذلك وفقًا للبيانات الجديدة من شركة أبحاث السوق Omdia، وبحسب ما ورد كانت شحنات iPhone XR أعلى بمقدار 9 ملايين وحدة من طراز (آيفون11) iPhone 11.

ووفقًا لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia، فإن شركة آبل شحنت 46.3 مليون وحدة من هاتف iPhone XR خلال عام 2019، ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف عدد شحنات الهاتف البالغة 23.1 مليون وحدة خلال عام 2018، بينما بلغت شحنات iPhone 11 ما يصل إلى 37.3 مليون وحدة خلال العام.

واحتلت شركة آبل المرتبة الأولى والثانية، في حين احتلت شركة سامسونج المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة من خلال Galaxy A10 و Galaxy A150 و Galaxy A20 بعدد شحنات وصل إلى 30.3 مليون و 24.2 مليون و 19.2 مليون وحدة على التوالي.

وحل جهاز iPhone 11 Pro Max في المرتبة السادسة كأكثر الهواتف الذكية شعبية مع 17.6 مليون وحدة مشحونة، يليه iPhone 8 بنحو 17.4 مليون وحدة مشحونة، في حين جاء هاتف iPhone 11 Pro في المركز التاسع بعدد شحنات وصل إلى 15.5 مليون وحدة.

وتقدر شركة أبحاث السوق Omdia بشكل عام أن شحنات آيفون من شركة آبل انخفضت بنسبة 4.6 في المئة في عام 2019 مقارنةً بالعام السابق، وبالرغم من هذا الانخفاض على أساس سنوي، الذي تنسبه Omdia إلى زيادة الأسعار، فإن شركة آبل تواصل احتلالها المرتبة الأولى من حيث الشحنات.