اتحاد التايكواندو يختتم اليوم دورة الحكام بالتعاون مع التضامن الأولمبي

رام الله / سما /

يختتم اتحاد التايكواندو اليوم دورة الحكام، في فندق أبراج الزهراء بمحافظة رام الله والبيرة، التي اقيمت بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية والتضامن الأولمبي الدولي.

وقد شارك في تقديم المحاضرات في الدورة الحكمان الدوليان، أحمد أبو حطب من فلسطين وعلي نور من جمهورية مصر، حيث استمرت الدورة ثلاثة أيام لتختتم اليوم بحضور د. بشار عبد الجواد، رئيس اتحاد التايكواندو، والأمين العام تحسين أبو زايدة، ومدير المنتخبات مأمون دراغمة.

شارك في الدورة 21 حكماً من كلا الجنسين، في إطار خطة الاتحاد لتأهيل حكام للعبة، في ظل الانتشار الواسع الذي تشهد لعبة التايكواندو على الساحة المحلية.

وأكد عبد الجواد على سعي الاتحاد للتواصل مع الاتحادات الدولية والقارية لتطوير مكونات اللعبة من حكام وفنيين.

ووجه شكره للجنة الأولمبية على دعم النشاط والتعاون مع الاتحاد من أجل إنجاح الدورة وتذليل كافة العقبات لإقامتها.