بايرن ميونيخ يُعلن مدة غياب نجمه ليفاندوفسكي بسبب الإصابة

وكالات / سما /

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أمس الاربعاء ، غياب نجمه وهدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لمدة شهر بسبب إصابة في الركبة.

وكان ليفاندوفسكي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال المواجهة التي حسمها بايرن ميونيخ على حساب مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة الأوروبية العريقة.

وساهم هداف دوري أبطال أوروبا بـ 11 هدفا، في الفوز العريض الذي حققه فريقه على حساب مضيفه اللندني، بالتوقيع على رصاصة الرحمة الثالثة في قلب "ستامفورد بريدج"، بعد ثنائية سيرجي جنابري مع بداية الشوط الثاني.

سيغيب المهاجم البولندي ليفاندوفسكي عن مواجهة فريقه في إياب الدور ثمن نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي.