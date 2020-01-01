  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يستهدف ضم مارتن أوديجارد

الخميس 27 فبراير 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يستهدف ضم مارتن أوديجارد


وكالات / سما /

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المُعار إلى ريال سوسيداد.

 

ونقلت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية عن تقارير إنجليزية، مراقبة كشافين نادي مانشستر يونايتد، لمارتن أوديجارد، في مباراته الأخيرة مع ريال سوسيداد أمام فالنسيا.

وأثبت أوديجارد مع ريال سوسيداد، أنه أحد أفضل اللاعبين في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، واستفاد من اللعب مع فريقه الجاري، والذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسمين.

وأكد التقرير أنه على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه، يبدو صعباً للغاية أن يوافق ريال مدريد على بيعه، حيث يعتبر أحد القادة المنتظرين في المستقبل، وتنتظره جماهير البرنابيو بأذرع مفتوحة.

وشارك اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاماً في 25 مباراة مع فريقه الباسكي بجميع المسابقات هذا الموسم، بإجمالي 2146 دقيقة، وسجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

#مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

الأخبار الرئيسية

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

الاونروا : نواجه عجزا ماليا غير مسبوق في تاريخنا وقد نضطر لتقليص الخدمات في مايو القادم

p

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

كورونا اسرائيل فلسطين

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

بيرتس : أبومازن هو الشريك الفلسطيني الوحيد ويجب قطع المحادثات مع حماس