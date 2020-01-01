مانشستر يونايتد يستهدف ضم مارتن أوديجارد

وكالات / سما /

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المُعار إلى ريال سوسيداد.

ونقلت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية عن تقارير إنجليزية، مراقبة كشافين نادي مانشستر يونايتد، لمارتن أوديجارد، في مباراته الأخيرة مع ريال سوسيداد أمام فالنسيا.

وأثبت أوديجارد مع ريال سوسيداد، أنه أحد أفضل اللاعبين في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، واستفاد من اللعب مع فريقه الجاري، والذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسمين.

وأكد التقرير أنه على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه، يبدو صعباً للغاية أن يوافق ريال مدريد على بيعه، حيث يعتبر أحد القادة المنتظرين في المستقبل، وتنتظره جماهير البرنابيو بأذرع مفتوحة.

وشارك اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاماً في 25 مباراة مع فريقه الباسكي بجميع المسابقات هذا الموسم، بإجمالي 2146 دقيقة، وسجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.