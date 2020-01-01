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شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

الخميس 27 فبراير 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة


غزة / سما /


أقدم شاب فلسطيني على حرق نفسه بجوار محطة عبدالهاي الواقعة على طريق حي الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة .

و ذكر شهود عيان بأنه سُمع صوت صراخ وسط الطريق ووجدنا امامنا شخص يحرق نفسه ويشعل النار وهو يصرخ باكياً وهو يجري في الشارع والنار تشتعل حول جسده .

وأضافوا :" قمنا برش الماء عليه لنحاول إنقاذه الموت , ويظهر عليه وهو يصرخ "متأثراً بضيق الحال التي وصل إليها نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها في غزة , بالإضافة إلى الحياة الخاصة التي عاشها ودفعته إلى هذه الجريمة بحق نفسه .

ونقل الشاب الى مشفى ناصر لتلقي العلاج ووصفت حالته بالخطيرة.

وكان شاب اخر اقدم على الانتحار حرقا الاثنين الماضي بجباليا .
 

#حرق #شاب #خانيونس

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