شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

غزة / سما /



أقدم شاب فلسطيني على حرق نفسه بجوار محطة عبدالهاي الواقعة على طريق حي الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة .

و ذكر شهود عيان بأنه سُمع صوت صراخ وسط الطريق ووجدنا امامنا شخص يحرق نفسه ويشعل النار وهو يصرخ باكياً وهو يجري في الشارع والنار تشتعل حول جسده .

وأضافوا :" قمنا برش الماء عليه لنحاول إنقاذه الموت , ويظهر عليه وهو يصرخ "متأثراً بضيق الحال التي وصل إليها نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها في غزة , بالإضافة إلى الحياة الخاصة التي عاشها ودفعته إلى هذه الجريمة بحق نفسه .

ونقل الشاب الى مشفى ناصر لتلقي العلاج ووصفت حالته بالخطيرة.

وكان شاب اخر اقدم على الانتحار حرقا الاثنين الماضي بجباليا .

