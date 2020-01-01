أوقاف غزة تعلن عن ايقاف رحلات العمرة مؤقتًا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه سيتم تعليق رحلات العمرة من القطاع، بعد القرار السعودي وقف إصدار تأشيرات لدخول المملكة مؤقتًا، منعًا لوصول فيروس "كورونا".

وقال عادل صوالحة مدير عام الحج والعمرة بالوزارة في تصريح نشر على موقع الأوقاف، إن الوزارة أصدرت تعميمًا لشركات الحج والعمرة بتعليق رحلات العمرة من غزة بعد وقف السعودية إصدار تأشيرات لكل دول العالم لدخول أراضيها ضمن إجراءاتها لمنع وصول فيروس "كورونا" إليها.

وكانت السلطات السعودية قررت الليلة الماضية، تعليق دخول الراغبين إلى المملكة لأداء العمرة مؤقّتاً، وذلك في إطار سلسلة إجراءات احترازية ترمي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها.