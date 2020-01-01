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الكويت تخلد ذكرى حسني مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام..

الخميس 27 فبراير 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تخلد ذكرى حسني مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام..


وكالات

علن مجلس الوزراء الكويتي، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك على أحد الصروح الهامة.

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ولفت المجلس على موقعه في "تويتر" إلى أن هذه الخطوة تأتي "تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه".

ولفت المجلس إلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن "هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين".

وبناء على أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه ، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق أسمه على أحد الصروح المهمة في دولة الكويت .

ونعى مجلس الوزراء الكويتي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي توفى أمس الأول، معربا عن أصدق التعازي والمواساة للرئس المصري عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وأسرة الفقيد.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي: "في غمرة مشاعر الاعتزاز التي يعيشها الكويتيون في عيد الكويت الوطني ويوم التحرير المجيدين، فإن دولة الكويت قيادة وشعباً تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحوري في تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامي الغادر على دولة الكويت، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي في مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".

المصدر: القبس

#الكويت #حسني مبارك #وفاة

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