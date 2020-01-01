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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم فتى وأسير محرر من الضفة

الخميس 27 فبراير 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 9 مواطنين من الضفة الغربية، بينهم أسير محرر وفتى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد داوود أبو خليل (29 عاما) من سكان بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس، أثناء تواجده في منزل قرب جامعة القدس المفتوحة في حي عين مصباح وسط مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر شاهر الحيح من بلدة صوريف غرب الخليل، والفتى نزير قفيشة (17 عاما) من حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

فيما اعتقلت ثلاثة شبان من مخيم جنين وبلدة  كفردان، وهم: الأسير المحرر عمر فضل جدعون، وحسين راجح بالي من مخيم جنين، ومحمد أحمد عابد من كفردان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت، قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية، وهم: رامي يوسف سنينة (35 عاما)، ومحمد أمين شعث (28 عاما)، وعلي البدوي (25 عاما).

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى قبيا وبدرس ونعلين غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 
#الاحتلال #الضفة المحتلة

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