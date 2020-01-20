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الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

الخميس 27 فبراير 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين


رام الله /سما/

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، آخر المستجدات بخصوص فيروس كوفيد 19- كورونا، حيث أكدت خلو فلسطين من هذا الفيروس حتى تاريخ اليوم. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس كوفيد 19- كورونا 2019 أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بمرض كوفيد19 في فلسطين، فيما تم إجراء 100 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20/1/2020 وكانت جميعها سلبية (أي أنها غير مصابة بالفيروس).

وتابعت أن الطواقم الطبية أجرت الفحص التأكيدي الثاني للمواطنين المحجور عليهم والذين كانوا قد قدموا من الصين وعددهم 5 أشخاص، وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية أي أنهم غير مصابين بالفيروس، حيث غادروا الحجر وعادوا إلى منازلهم. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كوفيد19 عالمياً بلغت 81109 حالة منها 2918 سجلت خارج الصين (في 37 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 2781 وفاة في الصين و43 خارج الصين وذلك استناداً الى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حتى نهاية يوم 26/2/2020.

وشددت الوزارة على أن الممنوعين من دخول فلسطين هم السياح والزوار القادمون من الدول والمناطق التالية: الصين، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، مكاو، سنغافورة، العراق، إيران، سوريا، لبنان، إيطاليا. وتابعت أن الحجر الصحي سيطبق على المواطنين الفلسطينيين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، اليابان، مكاو، سنغافورة، تايوان، تايلاند، هونغ كونغ، إيران، سوريا، لبنان، الفلبين، العراق، إيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14) يوم بدءاً من آخر يوم اقاموا فيه في هذه الدول والمناطق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أي تعديلات على هذه التعليمات سيتم تعميمها تباعاً.    

#الصحة #فيروس كورونا #فلسطين #العراق #الفلبين #الصين #كوفيد 19
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