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تخوفًا من كورونا ..إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر الى الخارج

الخميس 27 فبراير 2020 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخوفًا من كورونا ..إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر الى الخارج


القدس المحتلة / سما /

نصحت وزارة الصحة في دولة الاحتلال بعدم السفر الى الخارج اسرائيل بسبب ازدياد عدد الدول التي سُجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.وبحسب أحدث البيانات الصادرة اليوم، أُصيب 78064 شخصا منذ انتشار الفيروس.

وبلغ عدد حالات الوفاة في الصين 2715 شخصا حتى الآن.لكنّ عدد الإصابات الجديدة في الصين مستمر في التراجع.

وبذلك، تحوّل الانتباه الآن إلى حالات الإصابة خارج الصين وكيفية انتقالها بين البلدان.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنّ الزيادة المفاجئة في الإصابات في بلدان خارج الصين "مقلقة جداً".

وحذرت هيئة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" أمس من أنّ الفيروس قد يتسبب في حدوث اضطرابات "شديدة" في الولايات المتحدة، حيث قال أحد المسؤولين إنّ المسألة ليست ما إذا كان الفيروس سيصبح وباءً عالمياً أم لا، وإنما متى سيصبح كذلك.

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