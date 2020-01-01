تعقيم مرافق معبر الكرامة للوقاية من فيروس كورونا

أريحا /سما/

نفذت في معبر الكرامة، اليوم الأربعاء، عملية تعقيم شاملة لمرافق الادارة العامة للمعابر والحدود، بناء على تعليمات مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وذلك ضمن الجهود والاجراءات الوقائية الرامية لمواجهة فيروس (كوفيد 19) كورونا المستجد.

وشمل التعقيم الذي قامت به (شركة مطر العالمية لخدمات التعقيم ومكافحة العدوى)؛ قاعات القادمين، والمغادرين، وشبابيك بيع ضريبة المغادرة وتذاكر الحافلات، وقاعات كبار الزوار، ومرافق مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى كافة مكاتب الموظفين العاملين على المعبر.

وتأتي هذه الجهود والاجراءات في اطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة بتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانا في وقت سابق، تمنع فيه مواطنين 8 دول آسيوية من ضمنها الصين من دخول أراضي الوطن، ووضع المواطنين الفلسطينين العائدين من 15 دولة حول العالم تحت الحجر الصحي.