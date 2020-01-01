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الرملة: مصرع طفلة وإصابة آخرين بحادث دهس

الأربعاء 26 فبراير 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

لقيت طفلة في الخامسة من العمر مصرعها وأصيب آخرين بجروح متفاوتة من جراء حادث دهس وقع مساء اليوم، الأربعاء، قرب منطقة السوق في مدينة الرملة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حادث دهس أسفر عن إصابة سائق المركبة بالإضافة إلى خمسة من المارة بينهم طفلة وامرأة قُدّرت جراحهما بالخطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "كابلن" عن مصرع الطفلة متأثرة بجراحها الجرجة بعد فشل محاولات إنعاشها.

وأفادت المصادر الطبية التي وصلت إلى المكان بأنها "قدمت العلاج الأولي لمصابين بجراح بين متوسطة وخطيرة ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي".

وأوضح البيان الصادر عن طواقم الإسعاف أنه "تم تقديم العلاج لخمسة مصابين، بينهم 4 أحيلوا إلى مستشفى كابلن: طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات حالتها خطيرة، بالإضافة إلى شابة تبلغ من العمر 30 عاما وحالتها بين متوسطة وخطيرة".

وأضاف البيان أن "رجلين آخرين في الستينات من عمريهما حالتهما طفيفة، كما تمّ نقل مصاب آخر 23 عامًا بحالة طفيفة إلى مستشفى شيبا تل هشومير"، فيما لفت البيان إلى أنه "تم نقل امرأة أخرى إلى مستشفى آساف هروفيه بشكل مستقل وهي بحالة خطيرة".

#وفاة #حادث سير #الرملة

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