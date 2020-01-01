الشرطة توقف ٥ اشخاص احتجزوا مواطن في يطا

الخليل / سما /

القت الشرطة اليوم، القبض على 5 أشخاص بعد قيامهم باحتجاز حرية شخص مشتبه به بالسرقة وتعذيبه بمدينة يطا جنوب الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، بأنه وبناء على بلاغ تقدم به مواطن لمركز شرطة يطا يتعلق بإمساكه بأحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة منزله بمدينة يطا، على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان للقبض عليه.

وأضافت بأنه ولدى وصول القوة للمكان لاحظت تعرض المشتبه به لتعذيب شديد من قبل أصحاب المنزل، حيث تبين قيامهم باحتجاز حريته ليوم كامل قبل إبلاغ الشرطة وتعذيبه وتصويره بشكل غير لائق , بناء على ذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض على المشتبه به بالإضافة للـ 5 أشخاص الذين قاموا باحتجازه وتعذيبه.

وناشدت الشرطة المواطنين في حال الامساك باي شخص في حالة تلبس او داخل المنازل بعدم الاعتداء عليه وابلاغ الشرطة بشكل فوري، وأكدت توقيفهم جميعا وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.