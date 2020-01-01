الخالدي يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي ويطلعه على آخر المستجدات

رام الله / سما /

استقبل مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين النائب مانو بينيديا.

وأطلع الخالدي، الوفد الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتحركات التي تقوم بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس لمواجهة الصفقة الأميركية– الإسرائيلية المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، محذرا من قيام الحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية وفق ما جاء فيما يسمى "صفقة القرن".

وأكد الخالدي أن هذه الخطوات لن تؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام، وأن تخطي هذا الخط الأحمر سيؤدي لتكريس نظام الأبرتهايد.

وأضاف: إن سيادة الرئيس محمود عباس قدم رؤية فلسطينية لتحقيق السلام من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، ينتج عنه آلية دولية لرعاية المفاوضات أساسها الرباعية الدولية، والقائمة على أسس الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية، لحل قضايا الوضع النهائي كافة بما يضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة والعالم.

وأعرب الخالدي، عن تقدير دولة فلسطين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على مواقفها الملتزمة بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وبالأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والدعم المتواصل من قبل أوروبا للشعب الفلسطيني لتجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.