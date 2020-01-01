ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في العالم إلى 2768 شخصا

سما / وكالات/

ارتفع عدد وفيات فيروس كورنا في العالم، اليوم الأربعاء، إلى 2768 شخصا، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تجاوز 81 ألفا، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 30 ألفا آخرين حتى الآن، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

إيران: ارتفاع عدد ضحايا كورونا الي 19

قال مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 139 شخصا، فيما توفي 19 منهم، مضيفا أن من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة، توفي 4 منهم، حسب وكالة الأنباء الايرانية "ارنا".

الولايات المتحدة تتوقّع تفشي الوباء على أراضيها

أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتحدة تتوقّع انتشار وباء كورونا المستجدّ على أراضيها، وتشجّع لهذه الغاية كل المدارس والجامعات والمؤسسات والحكومات المحليّة إلى اعتماد إجراءات وقائية من مثل إلغاء المناسبات العامة.

وقالت المسؤولة في المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نانسي ميسونييه، "في نهاية المطاف، نتوقّع أن ينتشر الوباء في البلد".

وأضافت ميسونييه في تصريحات للصحفيين، أنّه نظرا لعدم وجود لقاح أو دواء ضدّ الفيروس المستجدّ، فإنّ "أهمّ الأدوات في استجابتنا لهذا الفيروس"، ستكون التدابير الوقائية غير الدوائية.

مقدونيا وجورجيا تسجلان أول حالة

سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقدونيا الشمالية لدى امرأة عائدة من إيطاليا، وفق ما أعلن وزير الصحة فنكو فيليبس.

وتصبح بذلك مقدونيا الشمالية ثاني بلد في منطقة البلقان تسجل فيه إصابة بالفيروس، بعد كرواتيا التي أعلنت سلطاتها اكتشاف إصابتين الثلاثاء.

كما سجلت جورجيا أول إصابة بفيروس كورونا.

أول إصابة باليونان

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، وهي امرأة (38 عاما)، وقد سافرت مؤخرا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة "بحالة صحية جيّدة"، وتعالج في مستشفى في سالونيكي، ثاني المدن اليونانية، في شمال البلاد.

12 وفاة في إيطاليا

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن رجلا توفي في شمال البلاد، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12، بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 376، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

وفاة أول فرنسي

كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ في باريس، مشيرة إلى أنه كان في الستين من العمر.

في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا، خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير.