المالكي يبحث مع نظيره الأرميني تعزيز العلاقات الثنائية

جنيف /سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ظل العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين والبلدين

وأطلع المالكي نظيره الأرميني على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته 43 المنعقدة حاليا في جنيف، على المستجدات والاعتداءات والجرائم الاسرائيلية، متطرقا إلى إعلانات بناء المستعمرات في القدس وجبل أبو غنيم ومنطقة E1 الاستيطانية.

بدوره، أشار مناتساكانيان إلى أهمية استمرار الحوار والانفتاح في العلاقات، وتطوير العلاقات في كافة المجالات بما فيها في إطار المؤسسات الدولية والمتعددة الأطراف.