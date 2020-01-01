النخالة يشيد بشجاعة الصحفي النجار وبمناقب الشهيد الناعم

غزة / سما /

أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النحالة، بشجاعة الصحفي مثنى النجار، لتوثيقه جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالفيديو أثناء تنكيل جرافة احتلالية إسرائيلية بجثمان الشهيد محمد الناعم شرق خانيونس.

كما هاتف النخالة أسرة الشهيد المهندس "محمد علي الناعم" وأثنى على مناقب الشهيد، مؤكداً اعتزاز الحركة وافتخارها بالشهيد.

وعبرت عائلة الشهيد عن اعتزازها وافتخارها باتصال الأمين العام وتؤكد أنها ماضية على درب ابنها الشهيد المهندس.

يشار إلى أن الصحفي النجار وثق جريمة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنكيل جرافة عسكرية إسرائيلية بالشهيد الناعم عقب استشهاده، الأمر الذي فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للرأي العام العالمي ،وهو ما نجم عنه رد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقصف المستوطنات الإسرائيلية رداً على الجريمة النكراء، لمدة يومين، قبل تدخل الوسطاء والتوصل لتهدئة.