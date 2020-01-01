  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يشيد بشجاعة الصحفي النجار وبمناقب الشهيد الناعم

الأربعاء 26 فبراير 2020 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يشيد بشجاعة الصحفي النجار وبمناقب الشهيد الناعم


غزة / سما /

أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النحالة، بشجاعة الصحفي مثنى النجار، لتوثيقه جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالفيديو أثناء تنكيل جرافة احتلالية إسرائيلية بجثمان الشهيد محمد الناعم شرق خانيونس.

كما هاتف النخالة أسرة الشهيد المهندس "محمد علي الناعم" وأثنى على مناقب الشهيد، مؤكداً اعتزاز الحركة وافتخارها بالشهيد.

وعبرت عائلة الشهيد عن اعتزازها وافتخارها باتصال الأمين العام وتؤكد أنها ماضية على درب ابنها الشهيد المهندس.

يشار إلى أن الصحفي النجار وثق جريمة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنكيل جرافة عسكرية إسرائيلية بالشهيد الناعم عقب استشهاده، الأمر الذي فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للرأي العام العالمي ،وهو ما نجم عنه رد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقصف المستوطنات الإسرائيلية رداً على الجريمة النكراء، لمدة يومين، قبل تدخل الوسطاء والتوصل لتهدئة.

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #الشهيد الناعم #خانيونس #مثنى النجار

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

هكذا تحدث إيهود باراك عن حسني مبارك

مسؤول اسرائيلي يلتقي ملادينوف والعمادي لبحث سبل تثبيت "التهدئة" مع غزة

الأخبار الرئيسية

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

محلل إسرائيلي: إسرائيل محاطة بتهديدات 200 ألف صاروخ وقذيفة.. والجبهة الداخلية ستكون بدون دفاع

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

الناعم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس