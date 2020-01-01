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رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "نتنياهو كاذب، انتهى عهده منذ عام"

الأربعاء 26 فبراير 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "نتنياهو كاذب، انتهى عهده منذ عام"


القدس المحتلة / سما /

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى أنه "مقتنع" بأن اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو سيخسر في انتخابات الكنيست يوم الاثنين القادم، وسيشكل تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس حكومة أقلية بمساعدة "القائمة المشتركة" تستمر لبضعة أشهر وتسمح بإطاحة حكم نتنياهو.

وقال أولمرت في مؤتمر "معاريف للأعمال 2030" اليوم الأربعاء: "لقد انتهى عهد نتنياهو بالفعل منذ عام، إنه رئيس وزراء مؤقت، إنه رئيس حكومة تصريف الأعمال، انه رئيس وزراء يتصرف بموجب القانون الذي ينص على أنه إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، يستمر في منصبه، إنه لا يعمل على أساس الأغلبية البرلمانية ولن يتمتع بهذه الأغلبية بعد الانتخابات".

وأكد رئيس الوزراء السابق: "أنا مقتنع بأن نتنياهو لن يشكل حكومة بعد 2 آذار/مارس، لقد قلت ذلك في نيسان/أبريل وفي أيلول/سبتمبر وأقولها الآن، لن يشكل حكومة".

وفي حديثه عن إمكانية زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل حكومة، قال أولمرت: "لا أعرف، أعتقد أن هناك فرصة لتشكيل حكومة أقلية، والتي يجب أن تصل في نهاية المطاف إلى نهاية انتخابات 2020، لكنها ستكون في وضع سياسي مختلف تمامًا. في المرحلة الأولى، ستكون هناك قيادة جديدة في حزب الليكود".

وأضاف أولمرت: "نتنياهو كاذب، إنه يضر بمصالح دولة إسرائيل، هذا شخص يهتم بإسرائيل بعد الأضرار التي تسببها للدولة، معظم الناس لا يحبونه، لذلك لا يمكنه تشكيل حكومة في إسرائيل".

وفي حديثه عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال رئيس الوزراء السابق: "هناك فرق بيني وبين نتنياهو، هو يجتمع مع القاتلين وأنا اجتمع مع أبو مازن الذي حارب الإرهاب، فأبو مازن الوحيد الذي يتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية حتى لا يكون هناك إرهاب"، مشيرًا إلى أن نتنياهو "لا يقبل صفقة القرن. إنه لا يدعم خطة ترامب، وإذا دعمها يعني ذلك أن يعلن أنه يدعم خطة تتحدث عن دولة فلسطينية ستكون القدس الشرقية عاصمتها".

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