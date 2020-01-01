الاحتلال يقرر توقيف المحامي عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

غزة / سما/

قررت قوات الاحتلال تمديد توقيف المحامي كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة القدس وذلك بعد ان داهمت عدد من افراد قوات الاحتلال وعناصر الشباك منزله وكافة شركاته ومصادرة كافة اجهزة الحواسيب و ملفاته الخاصة وتدمير محتويات المكاتب .

والمحامي كمال عبيدات هو شقيق نقيب المحامين جواد عبيدات وقد تم اعتقاله اكثر من سبع مرات بسبب نشاطاته الوطنية المستمرة لمناهضه تهويد القدس وممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة .

ويعتبر المحامي كمال عبيدات هو احد الشخصيات الوطنية الهامة والذي اطلق عليه الشهيد ياسر عرفات بشهيد الحي .

من جانبه قال نقيب المحامين جواد عبيدات ان اختطاف شقيقه المحامي كمال عبيدات وتمديد توقيفه لن يثني ابناء العائلة وكافة المقدسيين عن مواصلة النضال ضد المحتل ومؤامراته المتواصلة لتمرير صفقة القرن ، داعيا الشعوب العربية والدولية للعمل على الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعم صمود المقدسيين حتى دحر الاحتلال عن التراب الوطني واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.