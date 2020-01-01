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السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية

الأربعاء 26 فبراير 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية


جنيف /سما/

 طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة إسرائيل كقوة احتلال عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وشدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مع المطالبة بتعويض كل المتضررين عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك حسبما افادت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأكد السفير الواصل استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة وفِي مختلف المحافل.

وأوضح أن المملكة اطلعت على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي تطرق للمستجدات المتعلقة بضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وما عبر عنه التقرير من قلق إزاء ما يواجهه الشعب الفلسطيني من استمرار الانتهاكات في حقه، بما فيها النساء والأطفال، والانتهاكات الصارخة التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

#السعودية #المجتمع الدولي #الشعب الفلسطيني #الانتهاكات الإسرائيلية

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