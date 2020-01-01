  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيدم يقدم التهاني لأعضاء إقليم "فتح" في رام الله والبيرة المنتخبين

الأربعاء 26 فبراير 2020 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم يقدم التهاني لأعضاء إقليم "فتح" في رام الله والبيرة المنتخبين


رام الله / سما /

قدم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب أمين سرها صبري صيدم، التهاني إلى أعضاء إقليم الحركة في محافظة رام الله والبيرة، الذين فازوا بالانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها صيدم، اليوم الأربعاء، إلى مقر إقليم حركة فتح في مدينة رام الله، حيث كان في استقباله أمين سر الإقليم موفق سحويل وأعضاء لجنة الإقليم المنتخبين .

ونقل صيدم تحيات وتبريكات القائد العام للحركة، الرئيس محمود عباس، والاخوة أعضاء اللجنة المركزية، داعيا إلى تكثيف العمل الميداني لإسقاط "صفقة القرن" وتحقيق التآلف الحركي المطلوب، واستيعاب الجميع تحت راية حركة "فتح"، خاصة في ظل الظروف السياسية الحرجة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ظل الضغوط التي تمارس على قيادتنا لثنيها وإضعافها باتجاه تقديم تنازلات تتجاوز نضالات أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، الأمر الذي يستعدي من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم والعمل في الميدان بعيدا عن الشعارات.

وتمنى صيدم التوفيق والنجاح لأعضاء الإقليم ولحركة "فتح" في رام الله والبيرة، وفي وكافة محافظات الوطن.

#صبري صيدم #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

سرايا القدس: المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال والمقاومة حولت مستوطنات الغلاف لـ"جحيم"

الأخبار الرئيسية

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

محلل إسرائيلي: إسرائيل محاطة بتهديدات 200 ألف صاروخ وقذيفة.. والجبهة الداخلية ستكون بدون دفاع

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

الناعم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق