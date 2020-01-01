صيدم يقدم التهاني لأعضاء إقليم "فتح" في رام الله والبيرة المنتخبين

رام الله / سما /

قدم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب أمين سرها صبري صيدم، التهاني إلى أعضاء إقليم الحركة في محافظة رام الله والبيرة، الذين فازوا بالانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها صيدم، اليوم الأربعاء، إلى مقر إقليم حركة فتح في مدينة رام الله، حيث كان في استقباله أمين سر الإقليم موفق سحويل وأعضاء لجنة الإقليم المنتخبين .

ونقل صيدم تحيات وتبريكات القائد العام للحركة، الرئيس محمود عباس، والاخوة أعضاء اللجنة المركزية، داعيا إلى تكثيف العمل الميداني لإسقاط "صفقة القرن" وتحقيق التآلف الحركي المطلوب، واستيعاب الجميع تحت راية حركة "فتح"، خاصة في ظل الظروف السياسية الحرجة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ظل الضغوط التي تمارس على قيادتنا لثنيها وإضعافها باتجاه تقديم تنازلات تتجاوز نضالات أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، الأمر الذي يستعدي من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم والعمل في الميدان بعيدا عن الشعارات.

وتمنى صيدم التوفيق والنجاح لأعضاء الإقليم ولحركة "فتح" في رام الله والبيرة، وفي وكافة محافظات الوطن.