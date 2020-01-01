اتفاقية لافتتاح محكمة شرعية في بلدة يعبد

جنين / سما /

وقعت بلدية يعبد، ممثلة برئيسها سائد زيد الكيلاني اليوم الأربعاء، اتفاقية مع ديوان قاضي القضاة، ممثلا بقاضي القضاة محمود الهباش، لافتتاح محكمة شرعية في بلدة يعبد جنوب جنين.

جاء ذلك في مقر قاضي القضاة بمدينة رام الله، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ووجهاء من البلدة.

وشكر الكيلاني والوفد المرافق، محمود الهباش على قرار فتح محكمة شرعية في بلدة يعبد، مؤكدا أن بلدية يعبد ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمحكمة والتي ستقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف مواطن من بلدة يعبد ومنطقتها، من أجل تخفيف العبء عنهم وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.