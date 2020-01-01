  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جادو تطلع وفدا من البرلمان الأوروبي على آخر المستجدات الفلسطينية

الأربعاء 26 فبراير 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أطلعت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وفدا رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين بالبرلمان النائب مانو بينيديا، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وعبرت جادو، خلال لقائها الوفد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، عن أهمية هذه الزيارة في ظل هذا الوقت الحساس لدولة فلسطين، ووضعت أعضاء الوفد في صورة آخر الأحداث السياسية والميدانية في الأرض المحتلة، والتحركات الفلسطينية للمرحلة المقبلة، في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات اليومية التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال العنف المتواصل ضده.

واشارت إلى الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال، حيث قامت إسرائيل بتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأعلنت عن السير قدما في مخطط لبناء 8500 وحدة استيطانية خلال أسبوع في المنطقة المسماة "أي 1" الواقعة شرق القدس المحتلة، والتي تعد نقطة الوصل المركزية بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وسيحول ذلك دون خلق تواصل جغرافي بين طرفي الضفة حال تطبيق المخطط، الذي من شأنه قتل أي فرصة للسلام.

وأكدت جادو ضرورة وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار 2334 وغيره من قرارات مجلس الأمن، التي تعتبر المستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية وغير شرعية.

ودعت دول الاتحاد إلى التقدم بخطوة حاسمة على هذا الأساس، وتوفير أفضل السبل لحماية المعايير الدولية المتفق عليها، والمساواة في الحقوق والقانون الدولي وتشجيع الدول الأعضاء لتمارس كل دولة حقها في الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم المبادرة العربية الأوروبية البديلة لـ"صفقة القرن"، انسجاما مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت على أن السلام الحقيقي يتمثل بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وحل القضية الفلسطينية يضمن السلام والأمان في المنطقة.

من جانبه، أكد النائب بينيديا أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، وأن الاتحاد سيستمر بدعم الشعب الفلسطيني.

#امل جادو #البرلمان الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

سرايا القدس: المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال والمقاومة حولت مستوطنات الغلاف لـ"جحيم"

الأخبار الرئيسية

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

محلل إسرائيلي: إسرائيل محاطة بتهديدات 200 ألف صاروخ وقذيفة.. والجبهة الداخلية ستكون بدون دفاع

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

الناعم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق