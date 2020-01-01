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لبنان يعلن عن إصابة ثانية بفيروس "كورونا"

الأربعاء 26 فبراير 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يعلن عن إصابة ثانية بفيروس "كورونا"


بيروت /سما/

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبريا مصابة بفيروس الكورونا المستجد- كوفيد 19.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة الثانية مرتبطة وبائيا بالحالة الأولى، وكانت في زيارة دينية لإيران دامت سبعة أيام وعادت إلى لبنان في العشرين من الشهر الجاري، على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى.

وأشار البيان إلى أن الأعراض ظهرت بتاريخ 24 شباط 2020 وأن المريضة خضعت للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه، ووضعها الصحي مستقر حاليا.

#كورونا #لبنان

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