  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العوض: حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات وليس مجالس خدمات

الأربعاء 26 فبراير 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات وليس مجالس خدمات


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات، وليس مجالس للبلديات، معتبراً أن ما أقدمت عليه من تعيين مجلس بلدي جباليا غير مقبول، ويمثل انتهاكاً لحقوق المواطن الفلسطيني.

وشدد على أن من حق المواطن الفلسطيني أن يختار من يدير شؤونه الحياتية ويوفر له الخدمات.

وأوضح، العوض، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات، تزيد من تأزييم العلاقات الداخلية الفلسطينية، وتؤثر بشكل كبير على مستوى الخدمات التي توفر للمواطنين وتجعل النظر لهذه المجالس باعتبارها مجالس جبايات وليس مجالس خدمات.

#وليد العوض #حزب الشعب #حماس #قطاع غزة #بلديات غزة #بلدية جباليا

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

سرايا القدس: المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال والمقاومة حولت مستوطنات الغلاف لـ"جحيم"

الأخبار الرئيسية

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

محلل إسرائيلي: إسرائيل محاطة بتهديدات 200 ألف صاروخ وقذيفة.. والجبهة الداخلية ستكون بدون دفاع

الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا صباح الخميس

الناعم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق