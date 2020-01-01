العوض: حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات وليس مجالس خدمات

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات، وليس مجالس للبلديات، معتبراً أن ما أقدمت عليه من تعيين مجلس بلدي جباليا غير مقبول، ويمثل انتهاكاً لحقوق المواطن الفلسطيني.

وشدد على أن من حق المواطن الفلسطيني أن يختار من يدير شؤونه الحياتية ويوفر له الخدمات.

وأوضح، العوض، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات، تزيد من تأزييم العلاقات الداخلية الفلسطينية، وتؤثر بشكل كبير على مستوى الخدمات التي توفر للمواطنين وتجعل النظر لهذه المجالس باعتبارها مجالس جبايات وليس مجالس خدمات.