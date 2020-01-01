عطاري يستعرض أمام ممثلي المجتمع الدولي قضايا زراعية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية

رام الله / سما /

استعرض وزير الزراعة رياض عطاري، أمام عدد من ممثلي المجتمع الدولي، مجموعة من القضايا الزراعية المرتبطة بالتنمية الإقتصادية وخطط الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن السوق الإسرائيلي، وذلك عبر زيادة القاعدة الإنتاجية الزراعية المحلية المعتمدة على العناقيد الزراعية، والاستيراد المباشر، حيث ما أمكن، للمنتجات الحيوانية والنباتية على حد سواء.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثلين عن الرباعية الدولية، والإتحاد الأوروبي، وخمس دول أخرى.

ووضع عطاري، المجتمعين في صورة تطورات الوضع المتعلق بالمنع المتبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للمنتجات الفلسطينية، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في الضغط على الاحتلال للإلتزام بحقوق المزارعين الفلسطينيين والقطاع الزراعي، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

من جانبهم، شدد المجتمعون على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي لإزالة العوائق التي تضعها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إعاقة تصدير المنتجات الزراعية لدول العالم والمنع المفروض على الخضار والفواكه الفلسطينية من دخول الأسواق الإسرائيلية، والذي يأتي في سياق سياسي يتماشى مع الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يستهدف المناطق الزراعية، لا سيما الأغوار.