إيزنكوت يدعو لتغيير الصورة عن "إرهاب" إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت، إن صورة إرهاب إسرائيل رافقتها منذ بدايتها، داعياً إلى تغييرها.



وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر معهد السياسة والاستراتيجية في هرتسيليا، " إسرائيل تستخدم القوة والقتل والناظر إلى تاريخنا يرى أن إرهابنا الكبير هو ظاهرة رافقت إسرائيل منذ بدايتها، ويجب التعامل بمهنية وعزم وشجاعة للحفاظ على شخصية الجيش والمجتمع الإسرائيلي".



وتابع إيزنكوت: "لا يوجد حلاً إعجازيا، وأي شخص يعتقد أن محاربة المقاومة يكون بالشعارات هو مجرد خطأ مرير، ويجب على الجيش والمخابرات إدارة العناصر المدنية والاقتصادية وفصل السكان عن موضوع المقاومة وخلق الأمل لهم، واعتبار أن ذلك جزءاً من التحدي والمصالح الإسرائيلية".



وأشار إلى أن أي تفكير بعيد المنال من شأنه أن يديم التوتر والواقع المتدهور لسنوات عديدة.