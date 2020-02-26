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أرملة القذافي تبعث "رسالة خطية" إلى ترامب: من هو الإرهابي؟

الأربعاء 26 فبراير 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرملة القذافي تبعث "رسالة خطية" إلى ترامب: من هو الإرهابي؟


طرابلس /سما/

 نشرت قناة "روسيا اليوم" محتوى وثيقة قالت إنها تمثل رسالة كتبتها صفية فركاش، أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بخط يدها، ردت فيها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مطالبته تمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها.

وقالت صفية فركاش: "من الذي يسبب التهديد، هل هم الثلاث الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا، أو الأسرى الثلاثة"، في إشارة إلى سيف الإسلام، وهانيبال، والساعدي.

وأضافت: "عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا".
وتابعت بالقول: "تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات"، مضيفة أنها تنتظر ردا على كلامها.
واختتمت رسالتها: "إذا من هو الإرهابي؟".
وطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس، تمديد العقوبات على عائلة القذافي، وتجميد أصولها.

الله غالب مافيش تريس
وثيقة كتبتها السيدة أم الشهداء والمناضلين صفية فركاش زوجة الزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي، بخط يدها، ردت فيها على الخنزير الأمريكي ترامب، بعد مطالبته تمديد العقوبات على عائلة القذافي. pic.twitter.com/e8RMLHacma

— ضو الصغير (@DawSaghair1969) February 26, 2020

وفي خطاب وجهه إلى الكونغرس، طالب ترامب بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد، واعتبر أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدرت قرارا في فبراير/ شباط 2011، أمرا تنفيذيا برقم 13566، الذي جمد فيه أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.

يذكر أنه أطيح بالقذافي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتسبب ذلك في اندلاع حرب أهلية بالبلاد وانقسامها إلى شطرين يسيطر على أحدهما الجيش الليبي شرقا وحكومة السراج غربا.

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