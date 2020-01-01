الخارجية تؤكد: لا إصابات بين الفلسطينيين في الدول التي وصلها "كورونا" ومستعدون لنقل أي فلسطيني

رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، عدم وجود إصابات جديدة بين الفلسطينيين المتواجدين في الدول التي وصل لها فيروس كورونا (COVID-19)، واستعدادها لنقل أي فلسطيني من الدول التي وصلها الفيروس.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في اتصال لـ"وفا"، ان سفارة فلسطين لدى الصين تحركت بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات الوزير رياض المالكي منذ اليوم الاول لانتشار الفيروس، وشكلنا خلية أزمة فلسطينية في السفارة، ويشارك فيها رؤساء الجاليات في المقاطعات، حيث تواصلت السفارة مع افراد الجالية وطلبت منهم الابلاغ عن الحالات على الرقم الساخن الذي خصصته، والذي يعمل على مدار 24 ساعة. وأضاف انه تم تشكيل خلية ازمة بمشاركة السفيرين الاردني والمصري.

وأضاف الديك انه تم اخلاء 150 من الفلسطينيين من اهالي قطاع غزة من الصين، كما تم اخلاء 23 من الضفة الغربية وجميعهم غير مصابين. مشيرا إلى ان هناك 500 فلسطيني في المقاطعات الصينية المختلفة ممن فضلوا البقاء في الصين.

وأكد أن الوزارة شكلت بمقرها في رام الله خلية ازمة برئاسة مدير الرعاية القنصلية في الوزارة محمد شقورة للتواصل مع السفارات.

واشار إلى ان الوزارة تواصلت مع سفارتنا في ايران، وانها مستعدة لاخلاء من يرغب من الفلسطينيين، مؤكدا انه لا اصابات بالفيروس بين الفلسطينيين المتواجدين هناك.

وطالب الديك الرعايا الفلسطينيين المتواجدين في مختلف دول العالم، خاصة في الدول التي وصل اليها "كورونا"، بتحديث بياناتهم في السفارات للتواصل والإبلاغ، مؤكدا انهم على استعداد لنقل أي من أبناء الجاليات سواء حملة الهويات او الوثائق من اي دولة من دول العالم.

واشاد الديك بدور المملكة الاردنية الهاشمية وقرارها بشمول 14 من الفلسطينيين المتواجدين في الصين ونقلهم على الطائرة الأردنية الخاصة التي نقلت المواطنين الأردنيين والطلبة إلى المملكة، مؤكدا انها تضاف الى سجل المواقف الأخوية الأردنية.