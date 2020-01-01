الاحتلال يعتقل مسؤولَين فلسطينيين في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الاربعاء، مسؤولَين فلسطينيين من مدينة القدس.وأوضحت مراسلة وكالة معا في القدس ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي، في حي وادي الجوز بمدينة القدس وطالبت بتفتيش المنزل رغم تواجد زوجته لوحدها في المنزل، والتي اعترضت على عملية التفتيش.

وأضافت عائلة التفكجي ان مخابرات الاحتلال طالبت بحضور خليل الى منزله على الفور وفور وصوله تم تفتيش غرفته ثم اعتقاله.وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية في بيت حنينا وقامت باعتقاله.