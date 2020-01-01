عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططات الاستيطان والضم

رام الله / سما /

سلم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون بورج سدروف، رسالة خطية لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يدعوه للتدخل العاجل لمنع حكومة الاحتلال الاسرائيلي من تنفيذ مخططات الاستيطان والضم، خاصة المشروع الاستيطاني الاستعماري "E1".

وأكد عريقات لدى استقباله، سدروف، انه في حال تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري "E1"، سيدمر أي فرصة مستقبلية للسلام على اساس مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وأكد أن مخطط الضم والاستيطان الذي طرح بغطاء من ادارة الرئيس ترمب ليس سوى مشروع نتنياهو ومجلس المستوطنات الهادف لتصفية القضية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد على أن هذه المؤامرات تحكم على المنطقة وشعوبها ان تعيش بصراع دائم، وبعيدا عن أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم .

وفي السياق ذاته، استقبل عريقات، وفدا من البرلمان الاوروبي يمثل دول: اسبانيا، والسويد، والدنمارك، وفرنسا، واليونان، وفدا آخر يضم 22 دبلوماسيا ألمانيا يمثلون بلادهم في عدد من دول العالم،كل على حدة.

وطالب عريقات بوجوب قيام المجتمع الدولي بكل ما يلزم للحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967 من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أسس الشرعية الدولية والقانون الدولي، والمرجعيات المحددة، وبمبادرة السلام العربية، وبما يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش الى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضيتا اللاجئين والاسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة .

وقام عريقات بتوزيع وثائق وخرائط تبين فداحة مؤامرة العصر وآثارها التدميرية على المنطقة وشعوبها .