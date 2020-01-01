رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في قلقيلية يدعو لتحسين الخدمات المقدمة من قبل الأونروا

قلقيلية / سما /

أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية نعيم سويلم، ضرورة تحسين وتقديم الخدمات المثلى لكافة اللاجئين، وفي محافظة قلقيلية على وجه الخصوص، مطالبا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بوضع الخطط التطويرية لتحقيق هذه الغاية .

جاء ذلك خلال لقائه في مكتب اللجنة بمدينة قلقيلية، وفدا من الأونروا ضم مديرة عمليات الوكالة في الضفة الغربية جوين لويس، ومديرة الوكالة في شمال الضفة هنادي أبو طاقة، ومدير الإعلام في وكالة الغوث كاظم أبو خلف، ومدير مستشفى قلقيلية التابع لوكالة الغوث خلدون غشاش.

وبحث الجانبان عددا من القضايا المصيرية والمفصلية بالنسبة للاجئين، لا سيما ما يتصل بمستشفى قلقيلية، والعيادات الخارجية والعملية التعليمية وحاجة المدارس لعدد من الكوادر والعاملين للحفاظ على سير العملية التعليمية والتربوية والصحية.

وقدمت لويس شرحا مفصلا حول الخطط التطويرية لوكالة الغوث، والخاصة بمستشفى قلقيلية التابع لها خلال الفترة المقبلة.

وأعربت اللجنة عن تحفظها لما يطرح من رفع نسبة المساهمة من قبل اللاجئين للمبيت في مستشفى الوكالة بالمدينة، حيث طالب سويلم بإحداث تغييرات جذرية في نوعية الخدمة الطبية والتعليمية للاجئين، من خلال رفد المستشفى ومدارس الوكالة بالأدوات والأجهزة والكوادر الطبية والتعليمية اللازمة.