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ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في ايطاليا الى 12

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في ايطاليا الى 12


سما / وكالات/

ارتفاع عدد الوفيات في ايطاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد الى 12 حالة، فيما وصلت حصيلة المصابين إلى 374 شخصا.

ونقلت وكالة "أنسا" عن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي قوله اليوم الأربعاء، إن حالة الوفاة الـ12 تعود لمواطن يبلغ من العمر 70 عاما وهو من سكان مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد، وتوفي في مستشفى بمدينة بياتشنزا في مقاطعة إميليا-رومانيا، ما يجعله أول ضحية للفيروس في المقاطعة.

وأوضح بوريلي أن الرجل كان يعاني من أمراض أخرى قبل إصابته بـ"كورونا".

وأكد وجود 5 أشخاص غير بالغين من بين المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن العدد الأكبر لمرضى "كورونا" سجل في مقاطعات لومبارديا (258 حالة)، وفينيتو (71 حالة) وإميليا-رومانيا (30 حالة) شمالي البلاد.

وأضاف أن جغرافيا انتشار الفيروس في إيطاليا اتسعت لتطال منطقة ماركي المطلة على البحر الأدرياتيكي، حيث سجلت إصابة واحدة.

وسبق أن فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على 10 مدن في لومبارديا ومدينة واحدة في فينيتو المجاورة، حيث باتت معزولة تماما عن باقي مناطق البلاد.

وتطبق في 5 مقاطعات، هي لومبارديا وفينيتو وإميليا-رومانيا وليغوريا وفريولي فينيتسيا جوليا، إجراءات الحجر الصحي المشدد، والتي تشمل إغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما والمكتبات والقاعات والنوادي الرياضية والأماكن الترفيهية، فضلا عن إلغاء الفعاليات العامة والمنافسات والسباقات الرياضية.

#ايطاليا #كورونا

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